Buurt maakt kennis met bewoners vluchtelin­gen­schip in Zwolle: ‘Belangrijk dat ze zich welkom voelen’

De Zwolse vluchtelingenboot ligt al even bij Holtenbroek, maar bootbewoners en buurt hadden nog niet officieel kennisgemaakt. Tot vrijdag, toen de buurt een borrel/kennismaking met de asielzoekers hield bij wijkboerderij De Klooienberg. Ook al blijven de tijdelijke buurtgenoten maar kort, want 30 september vertrekt het schip alweer naar Genemuiden. De vluchtelingen staan maanden in de wacht en elk verzetje is daarom welkom.

10 september