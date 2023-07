Man zwaargewond bij mishandeling in Hardenberg: vier mannen opgepakt

Mensen komen speciaal naar restaurant in Oudleusen voor het interieur: ‘Dit hadden ze echt niet verwacht’

We reizen wat af in Nederland. De afstanden zijn misschien klein, maar stoppen doen we graag. Voor een snelle hap én een praatje. De Stentor bezoekt deze zomer bijzondere pitstops. Vandaag restaurant Roadrunner in Oudleusen. ,,Het was echt een complete bouwval.’’