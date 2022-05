Manager Aleksandar Todorov moet te veel nederlagen van Landstede Hammers aanschouwen: ‘We hebben dit seizoen al veel geleerd’

Aleksandar Todorov valt rond de wedstrijden van Hammers nauwelijks op, en dat is prima zo. De man uit Skopje (48) heeft na 25 jaar als coach bij clubs in Oost-Europa bewust gekozen voor een meer ingetogen rol als algemeen manager. In Zwolle, wat in zijn optiek na een lange en goede verstandhouding met Herman van den Belt en Adriaan van Bergen, de oud-manager, een logische stap was. ,,Het gaat volgens plan’’, zegt Todorov in de eindfase van het seizoen. Hammers heeft zich weer gemeld in de halve finale van de play-offs, hoort bij de beste vier teams van het land. ,,Gezien de uitdagingen van afgelopen zomer, een gelimiteerd budget, staan we er redelijk goed voor.’’