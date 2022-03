Mannenwereldje of niet, Mandy blijft de bus besturen: ‘Ik kan geen betere baan bedenken’

Plaatsing van vijf woningen bij De Herberg in Zwolle moet dak- en thuislozen verder helpen

Woningen voor dak- en thuislozen? Die zijn er niet of nauwelijks in de regio. Maar daar komt verandering in. Naast de locatie van de dak- en thuislozenopvang De Herberg willen verschillende Zwolse organisaties vijf woonunits plaatsen. Na een verkenning is het tijd voor vervolgstappen, al zijn er ook zorgen.

5 maart