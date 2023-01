Medunjanin ziet bekerwedstrijd als test voor jonge spelers: ‘Laten zien dat trainer op hen kan rekenen’

met videoHet lukte PEC Zwolle 15 jaar niet om te scoren in de Kuip tegen Feyenoord, maar Haris Medunjanin bracht daar donderdagavond in de bekerwedstrijd verandering in. ,,Ik dacht ik haal uit, maar dat de bal er zo mooi in ging was ook een beetje geluk.”

De wedstrijd was nog geen drie minuten oud toen Medunjanin besloot uit te halen vanaf zo'n twintig meter. De Bosniër ziet zijn bal in de kruising vliegen en zorgt daarmee dat PEC Zwolle na vijftien jaar eindelijk weer een keer scoort in een uitwedstrijd tegen Feyenoord. De laatste keer was op 28 februari 2008, toen Tozé de 1-1 scoorde in een bekerwedstrijd.

Volledig scherm Haris Medunjanin zette PEC Zwolle na twee minuten op voorsprong. © ANP

Leuk om te scoren

,,Ik wist niet dat PEC Zwolle zo lang niet had gescoord hier, ik houd me nooit zo met de statistieken bezig. Ik dacht gewoon ik haal uit, dat de bal er dan zo mooi ingaat is wel een beetje geluk. Het is altijd leuk voor jezelf om goal te maken, hoewel het teambelang natuurlijk voorop staat”, zegt de middenvelder na afloop van de wedstrijd.

Uiteindelijk lukte het de Zwollenaren niet om de voorsprong vast te houden en ging de ploeg met 3-1 onderuit. ,,Je wilt niet verliezen, we zijn hier gekomen voor een resultaat, dus is het een teleurstelling. Maar je speelt wel tegen de koploper van de eredivisie. In de eerste helft wisten we de schade nog beperkt te houden en zolang het 2-1 is blijf je erin geloven.”

Leermoment

Hij ziet de wedstrijd uiteindelijk als leermoment voor de spelers. De opstelling was op zeven plekken gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Almere City FC van vorige week. ,,Het is een leuke test voor jonge jongens om te laten zien dat de trainer op hen kan rekenen. Het is ook goed om te zien welk niveau nodig is voor de eredivisie. Het is hard werken om op zo'n niveau te kunnen presteren.”

