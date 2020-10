Meerdere donorkinderen stappen na verhaal over sjoemelende Zwolse gynaecoloog naar DNA-bank

update Poppodia Hedon en Burgerwees­huis aangesla­gen na niet krijgen ontheffing

30 september Tien theaters in de regio IJsselland krijgen een ontheffing om meer dan dertig bezoekers toe te laten bij voorstellingen. Poppodia Hedon in Zwolle en Burgerweeshuis in Deventer zijn aangeslagen, omdat zij geen ontheffing krijgen. Ze gaan lobbyen om dit alsnog voor elkaar te krijgen.