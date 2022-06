Meisje (4) ziet hoe haar vader wordt afgetuigd na verkeersruzie in Zwolle

Met video Leerlingen van De Marshof in Zwolle gaan met ‘vlaaiers’ naar hondenbe­zit­ters: ‘Ruim die poep op!’

Nadat een leerling van De Marshof in een hondendrol ging zitten, is voor de schoolkinderen in Zwolle-Zuid de maat vol. Na eerder overleg met de leerlingenraad stippen de kinderen met vlaggetjes de poep in de buurt aan, daarna worden baasjes aangesproken. Dat is niet altijd eenvoudig. ,,Eerst vragen naar de naam van de hond.”

15:56