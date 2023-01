Merel meet geluid op padelbaan in Zwolle: ‘Bij ons is het bijna een scheldwoord’

indebuurt Napolitaan­se Davide opent Italiaanse streetfood­zaak: 'De tomaten­saus zit in mijn bloed'

Op de oude plek van Wayback Burgers aan de Diezerkade in Zwolle vind je een nieuwe zaak: Via Toledo. De oven uit Napels moet nog komen, net als een schilderij uit die stad, maar verder is bijna alles af. Eigenaar Davide Cerchia (28), geboren en getogen in Napels, kan niet wachten om Zwollenaren kennis te laten maken met Italiaans-Napolitaans streetfood.

13 januari