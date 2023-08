Met de miljoenentransfer van Hamer is de recordzomer van PEC Zwolle compleet: van bijna failliet naar vet op de botten

indebuurt.nl Fun­da-ma­ke-over: dit huis in Zwolle kost ruim 200.000 euro meer na verbouwing

Van energielabel G naar D én een flinke metamorfose. In de rubriek Fundaparel licht indebuurt Zwolle elke week een bijzonder huis uit. Deze week is dat een stulpje in Diezerpoort dat in een jaar tijd compleet op de schop ging en ruim twee ton in prijs steeg. Kijk je mee?