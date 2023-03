Met elektrische machines kan aannemer fietspad tussen Genemuiden en Zwolle toch aanleggen

Het scheelde weinig of Thomas Beelen (21) speelde niet meer bij PEC Zwolle: ‘Ging al om me heen kijken’

Een jaar geleden was het de vraag of een profcarrière er wel inzat voor Thomas Beelen (21). Hij stond op de nominatie weggestuurd te worden bij PEC Zwolle. Nu is hij basisspeler van de koploper van de eerste divisie. ,,Er is een last van mijn schouders gevallen.”