Met overlijden van oud-journalist en raadspoliticus Gerrit van der Kooy (72) verliest Zwolle een markante levensgenieter

‘Straks is alles beter’ in daklozenop­vang Zwolle, maar tijdens verbouwing slapen sommigen liever op straat

Dak- en thuisloze Zwollenaren krijgen na de verbouwing van opvang De Herberg in Zwolle meer eigen kamers en minder groepszalen. Een verbetering, maar de weg ernaartoe zorgt voor wanhoop. Gebruikers klagen over de tijdelijke units en slapen voorlopig liever op straat. Volgens RIBW Overijssel is het ‘even doorbijten’.

19 juli