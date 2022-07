Mieke is in haar element in nieuw theehuis op de Oude Mars: ‘Op deze manier krijg ik structuur in mijn leven’

met video Vader McDonalds-schut­ter sprak week eerder af met een van de slachtof­fers

Drie dagen voor de geruchtmakende dubbele moord in een Zwolse McDonald’s heeft de vader van schutter Veysel Ü. gesproken met een van de doodgeschoten broers. Saillant: die afspraak was in een McDonald’s in Apeldoorn. Deze en andere opzienbarende informatie gaf justitie donderdag prijs tijdens de eerste rechtbankzitting.

7 juli