Mike Willems vindt na vertrek bij PEC Zwolle nieuwe klus in eredivisie

Het was de warmste jaarwisse­ling ooit: Heino noteerde 15,3 graden

Het was afgelopen nacht de warmste jaarwisseling die ooit door het KNMI werd gemeten: in hoofdstation De Bilt werd om 00.00 uur een temperatuur gehaald van 15,6 graden. In onze regio tikte het weerstation in Heino 15,3 graden aan.

1 januari