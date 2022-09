Milieuactivisten slaan toe in Zwolle, mikpunt: banden ‘benzineslurpende’ SUV’s

Milieuactivisten die over de hele wereld banden van luxe terreinwagens leeg laten lopen, hebben dit weekeinde toegeslagen in Zwolle. Volgens de politie zijn minstens twee SUV-eigenaren in Zwolle dit weekeinde slachtoffer geworden van ‘The Tyre Extinguishers’.

De politie zegt twee meldingen binnen te hebben gekregen van auto's met leeggelopen banden in de buurt Veerallee in Zwolle. Volgens de actiegroep zelf gaat het om twaalf banden van SUV's, maar het wordt niet duidelijk om hoeveel auto’s het gaat.

Slachtoffer? Ben je slachtoffer geworden van The Tyre Extinguishers? We horen het graag. Mail naar: online@destentor.nl

The Tyre Extinguishers is een internationale milieu-actiegroep die de SUV op de korrel neemt. omdat deze grote en luxe auto (Sport Utility Vehicle) veel belastender voor het milieu zou zijn dan een gewone auto. Daarom roepen ze sympathisanten over heel de wereld op om de banden van deze auto’s leeg te laten lopen. Op deze manier hopen ze mensen te ontmoedigen nog zo'n auto aan te schaffen.

‘Benzineslurper doodt’

Op de website kunnen actievoerders pamfletten downloaden die ze achter de ruitenwisser van de auto van hun slachtoffers kunnen achterlaten. Onder de kop: ‘LET OP - Je benzineslurper doodt’ leggen ze uit waarom de SUV in hun ogen een overbodige luxe is in drukke binnensteden en schadelijk en gevaarlijk is.

The Tyre Extinguishers claimt dat inmiddels wereldwijd ruim 8.000 keer is toegeslagen. De leegloop-actie begon in maart in Engeland en kreeg daarna snel navolging in onder meer Zweden, Duitsland, Amerika en Nieuw-Zeeland. Vorige maand zou de groep 50 keer hebben toegeslagen in Den Haag en nu is dus Zwolle aan de beurt.

Zonder hulp van een garage of pechdienst is het lastig de banden weer vol te krijgen, maar de ANWB zegt nog geen enkele keer in actie te zijn gekomen om gestrande automobilisten te helpen. ,,We hebben ook gehoord van de acties in Den Haag, maar onze hulp is daarbij nooit ingeroepen”, zegt Sanne Over van de ANWB.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gevaarlijk

Ook garages en bandenbedrijven als Kwikfit in Zwolle zeggen nog geen SUV-eigenaren over de vloer te hebben gehad die slachtoffer zijn geworden. Waar The Tyre Extinguishers zelf zegt alleen ongemak en financieel nadeel te willen bezorgen, kan de actie ook gevaar opleveren, zeggen verschillende autohandelaren.

Medewerker Michael van TyrePoint aan de Ceintuurbaan in Zwolle, waar zich overigens ook nog niemand heeft gemeld, zegt dat een auto behoorlijk kan uitbreken als een van de banden deels leeg is. ,,Als er bijvoorbeeld slechts één band gedeeltelijk leeg is gelopen, hoeft de bestuurder dat niet te merken bij het wegrijden. Ook het ventiel kan beschadigd raken en dan heb je al gauw een kostenpost van en paar honderd euro.”

Forse boetes

De politie raadt slachtoffers van de actiegroep aan om aangifte te doen. Zo hoopt de politie een patroon te kunnen ontdekken. Bovendien is het strafbaar: het leeg laten lopen van banden valt onder vernieling en daar staan boetes op tot maximaal 22.500 euro of twee jaar gevangenisstraf. The Tyre Extinguishers opereert mogelijk om die reden in de luwte en heeft geen leider.

Volgens de Nederlandse tak van de actiegroep is de actie in Zwolle van zaterdagnacht zeker niet de laatste. In een mail aan ‘het hoofdkantoor’ meldt de Nederlandse tak: ‘We hebben 12 SUV-banden in de stad Zwolle leeg laten lopen. Er volgt meer! We houden jullie op de hoogte. Dank voor de inspiratie.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.