Miljoenen mensen sturen kaartjes via de website van Foppe uit Zwolle: ‘En nog steeds moet ik uitleggen wat ik doe’

Kater Klaus springt in klusbus en lift onbedoeld naar de polder: Zwols gezin in mineur

Curiosity killed the cat is een Engels gezegde, dat moet waarschuwen voor de gevaren van te veel nieuwsgierigheid. Kater Klaus uit Zwolle kan er sinds vandaag over mee-miauwen. Hij kroop ongemerkt in een klusbus in zijn straat, die hem onbedoeld naar Nagele vervoerde. Sindsdien is hij vermist, tot groot verdriet van zijn baasjes.

17 juni