Miljoenen voor nieuwe spoorlijnen en wegen voor ontsluiting woningbouwprojecten in Overijssel en Gelderland

Zo wordt maar liefst 71,7 miljoen euro geïnvesteerd in de ontsluiting en bereikbaarheid van de NOVEX-woningbouwlocatie Zwolle Spoorzone en de Binnenstad. In Zwolle worden op deze twee locaties tot en met 2030 in totaal 8.800 woningen gebouwd. Dit vraagt om een goede ontsluiting en bereikbaarheid van deze locaties. In een zogenoemd mobiliteitspakket wordt onder meer voorzien in een voetgangersbrug over de IJsselallee en een fietstunnel van de IJsselallee naar Zwolle-Zuid. Daarnaast zijn stationsmaatregelen onderdeel van de plannen.