Miljoenenboete eigenaresse coffeeshop Sky High in Zwolle teruggebracht naar anderhalve ton: ‘Overheid heeft boter op het hoofd’

Oranje Leeuwinnen keren terug in Zwolle voor oefeninter­land tegen Denemarken

Voor het Nederlands vrouwenvoetbalelftal staat er in november opnieuw een interlandperiode op het programma. De ploeg van bondscoach Andries Jonker neemt het daarin op tegen Costa Rica en Denemarken. Laatstgenoemde is op 15 november de tegenstander in Zwolle.

12 oktober