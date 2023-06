Mini brandt volledig uit in Zwolse wijk Stadshagen

Hij stak uit het niets twee mensen neer in Zwolle, nu hoort dakloze Ahmad (26) zijn straf: ‘Hij werd bozer en bozer’

Hij had vier nachten niet geslapen. Zijn medicatie had hij al die dagen niet ingenomen. De 26-jarige Ahmad al A. belandde eind vorig jaar in een psychose en stak twee voorbijgangers neer. Willekeurig. Vandaag hoorde hij zijn straf in de rechtszaal.