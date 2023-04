Minister wil opheldering van Zwolle over wachtlijst bij de Ambelt: ‘Geen kind moet thuiszitten’

indebuurt.nl Wie The New York Times openslaat, ziet Zwolle prominent in beeld

Twee paginagrote krantenpagina’s over Nederland sierden 30 maart The New York Times, een van de bekendste kranten ter wereld. Op het eerste gezicht niet zo heel bijzonder, zou je misschien denken. Tótdat je de grote foto ziet. Hoewel het om een betaalde advertentie gaat, staat de Hanzestad prominent in de spotlight.