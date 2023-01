Mirjam Admiraal en Ina Kuper genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Mirjam Admiraal en Ina Kuper zijn, samen met acht andere vrouwelijke experts, door een jury voorgedragen voor deze prijs omdat zij regelmatig en/of op indrukwekkende wijze in beeld waren in 2022. Admiraal startte een rechtszaak tegen Wehkamp voor gelijke beloning, omdat een mannelijke collega in dezelfde functie meer verdiende dan zij. Nu zet de Zwolse zich met haar onderneming The Portable Lawyer in voor vrouwen die hetzelfde overkomt.

Experts aanmoedigen

De Vrouw in de Media Awards worden jaarlijks georganiseerd door sprekersbureau ZijSpreekt en expertdatabase Vaker in de Media (VIDM). Zij willen met de awards vrouwelijke experts aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op de radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. In 2019 lag het percentage vrouwen dat als expert aan het woord kwam op 28,3 procent, in 2021 op 26,7 procent. Tot en met zaterdag 14 januari kan er op de genomineerden gestemd worden via vrouwindemedia.nl. Op 17 januari wordt de winnares bekend. Zij doet vervolgens mee aan de landelijke Vrouw in de Media Award 2022, samen met de winnaressen uit de andere provincies.