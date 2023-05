Mogelijk flexwoningen op locatie oude IJsselcentrale

Op dit nieuwe festival in Zwolle kun je ‘creatieve skills upgraden’ met een ‘hackathon, masterclas­ses en cooker sessies’

Waar eens de Philips-arbeiders in Zwolle hun technische skills vertoonden, is morgen (donderdag) het nieuwe festival Changemakers. Het eendaagse evenement is bedoeld voor creatieve geesten die willen bijdragen aan positieve veranderingen en/of hun creatieve capaciteiten willen verbeteren.