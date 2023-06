Mogelijk toch ander tarief voor afval in Zwolle als je alleen woont (maar wordt het dan goedkoper?)

Het is een van de heikele punten van het nieuwe afvalbeleid dat dit jaar in Zwolle werd ingevoerd: de tarieven die eenpersoonshuishoudens betalen. Wie alleen woont, is al na het storten van twee vuilniszakken duurder uit dan vorig jaar. Dat komt vooral door het vaste tarief. Mogelijk komt daar nu toch verandering in, maar of het beter wordt?