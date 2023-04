Monique van Haaf (VVD) legt taken als gedeputeerde neer: ‘Tijd voor gezin’

Zwolle in hoger beroep tegen Kegelhuis: ‘Onbestaan­baar wat hier gebeurt’

De gemeente Zwolle mag dan als een bokser in de touwen hangen, ze legt zich nog niet zomaar neer bij een overwinning voor het Kegelhuis. De lokale overheid vecht de uitspraak van de rechter aan in een poging de kegelaars uit hun pand te jagen. Tenzij ze tot een deal komen. ,,Maar we krijgen 0,0 reactie van de gemeente.’’