Morgen zijn de verkiezingen: Doe hier onze kieswijzer voor de Provinciale Staten en waterschappen

Start gemaakt met uitbrei­ding woonzorglo­ca­tie ZGR Brugstede in Lemeler­veld

Uitbreiding van woonzorglocatie ZGR Brugstede in Lemelerveld was een jarenlange wens van locatiemanager Heleen Flierman. Eindelijk ging deze in vervulling. Vrijdag 10 maart gaf ze samen met toekomstig huurder Janny Boschman het startschot voor de bouw van vijftien appartementen door in de graafmachine de eerste handeling te verrichten.