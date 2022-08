‘Mysterieuze auto’ uit Nieuwe Wetering in Zwolle heeft tóch een kenteken

met video Autowrak op Zwolse kanaalbo­dem heeft nog een kenteken en wordt gelijk door de politiesys­te­men getrokken

Een DAF of misschien toch een Simca? Het valt amper nog te zien en het kenteken staat ook niet meer geregistreerd. Rijkswaterstaat heeft maandag een autowrak geborgen uit het Zwolle-IJsselkanaal in Zwolle. Een duikteam stuitte er bij toeval op, midden in de vaargeul. ,,Dat hij zo plat is, komt misschien wel omdat er al een schip overheen is gevaren.’’

2 augustus