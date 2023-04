Na 2 jaar vliegen beantwoordt fotograaf Ben Vulkers de vraag: ‘Do you have a book of Zwolle’s highlights?’

Tiende editie familie­feest Oranjepret op Koningsdag in Zwolle: muziek, theater en dans

Theater, muziek en dans. Het is op Koningsdag allemaal te zien in park Eekhout. In het Zwolse park vindt op donderdag 27 april een nieuwe editie van Oranjepret plaats. Het kinder- en familiefeest wordt voor de tiende keer gehouden.