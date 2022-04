Nachtelijk toegangsverbod Wijthmenerplas in Zwolle moet einde maken aan overlast: condooms hangen soms in de bomen

Horeca wil jeugd opvoeden: ‘Het is alsof er een jong elftal het veld is opgestuurd zonder regels’

Clubs en feestcafés draaien sinds 25 februari weer op volle toeren. Horeca Nederland constateert dat er na twee jaar coronastilte een nieuwe lichting uitgaanspubliek is opgestaan: één die moet worden opgevoed. Ook in Deventer en Zwolle. ,,Het is alsof er een jong voetbalelftal zonder scheidsrechter en regels het veld is opgestuurd.’’

7 april