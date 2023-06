Nieuwe fietsmerken schieten als paddenstoelen uit de grond

Samen de schouders onder verduurza­ming: eerste initiatief Green Deal Hattem krijgt al vorm

Green Deal Hattem is voortvarend van start gegaan. Het eerste initiatief krijgt al vorm. De bewoners van de seniorenwoningen Hof van Blom hebben samen met Triada, Driezorg en Powered by Hattem stappen gezet om het dak van het atrium te verduurzamen, zodat het in de zomer ook goed toeven is in deze ruimte.