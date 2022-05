Nieuwe job voor John Stegeman: oud-trainer GA Eagles en PEC Zwolle verkast naar België

Zwols megaproces tegen drugsbende in ban van Skyrel

Zorgen onrechtmatigheden bij het kraken van versleutelde berichten van criminelen voor nog grotere vertraging (of erger) bij een megaproces tegen een drugsbende uit Oost-Nederland? Advocaten die de verdachten bijstaan in deze zaak denken van wel en vroegen daar vandaag nadrukkelijk aandacht voor in de rechtbank van Zwolle.

12:56