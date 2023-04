Nieuwe prijs in het leven geroepen voor aankomende cultuurtalenten in Zwolle: de Peperclip

Opmerke­lijk fenomeen in de wolken boven Zwolle: hoe komt dat?

Verschillende mensen zagen het vanmiddag ineens boven Zwolle: een bijzonder en apart rond gat in de wolken. Zo’n gat komt volgens meteorologen tientallen keren per jaar voor in Nederland, maar toch vragen mensen die het voor het eerst zien zich af wat het nu is. Een pilotengat dus.