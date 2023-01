Nieuwe winkel met vintage-sieraden in Zwolle: 'Zonde wat er wordt vernietigd'

indebuurt Karin en Erik wonen aan de Milliger­plas in Zwolle: 'Net alsof je aan het strand woont'

Aan de rand van de jongste buurt in Stadshagen in Zwolle ligt het huis van Karin Metselaar (47), Erik van den Berg (49) en hun gezin. Als je op het dakterras staat, heb je uitzicht op de Milligerplas. “Het is net alsof je aan het strand woont.” Wij nemen een kijkje.

17 januari