Nieuws gemist? A28-beeld valt veel duurder uit • Oost-Nederland krijgt er 180.000 woningen bij

Tikkie betaald, coke door de brievenbus: ‘Messi’ zou in Zwolle dertig klanten per dag bedienen

Wekenlang houdt de recherche M.D. uit Zwolle in de gaten. Ze zien hun vermoeden bevestigd dat ze het spoor volgen van ‘Messi’, die in de regio handelt in allerhande harddrugs. Klanten betalen via een tikkie en de gekochte waar wordt door de brievenbus bezorgd. Justitie wil D. drie jaar de cel in. De Zwollenaar komt plots met een verklaring.

6 oktober