Nieuws gemist? Kritiek op woningkorting Zwolle • Duitsers bereiden zich voor op tanktoeristen

Update Later vanmiddag en vanavond code geel voor Oost-Nederland: lokaal pittige onweersbui­en

In het oosten van Nederland moeten mensen vandaag later in de middag en vanavond rekening houden met enkele pittige onweersbuien, met kans op hagel en windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. Maar zo hevig als eind vorige week wordt het niet, verwacht weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.

23 mei