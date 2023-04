Nieuws gemist? Molotovcocktails tegen huis in Vaassen gegooid • Bewoners verzetten zich tegen plannen in Deventer

Zwollenaar Roland Weber (33): ‘We hopen dat vlag tegen pesten op veel plaatsen mag gaan wapperen’

Zwolle heeft een nieuwe vlag: de vlag tegen pesten. De bedoeling is dat deze vlag in het vervolg jaarlijks op de dag tegen pesten bij het stadhuis en het stadskantoor komt te hangen. Zwollenaar Roland Weber(33) is zelf gepest en initiatiefnemer van de vlag: ,,Pesten moet gewoon stoppen.” Vier vragen voor Roland over het verhaal achter de vlag.