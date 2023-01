Nieuws gemist? Ongeval op bouwplaats in Zwolle • Snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello op de schop

Drukste ochtend­spits sinds 2019: sneeuw en staking zorgen voor bomvolle wegen in de regio

Het is slecht weer, dus is het druk op de weg. Op bijzondere plekken in de regio loopt het vast. Het verkeer op de A12 en de A50 staat donderdagochtend muurvast. Bij knooppunt Waterberg moet je rekenen op bijna 2 uur vertraging.

19 januari