Nieuws gemist? Verbroken relatie was dé druppel • Brok in de keel om bijzondere kaart

Het gedwongen einde van een ‘ongewenste’ relatie op zorgboerderij was voor schutter John S. de druppel. Dit drama wordt alleen maar verdrietiger.

Met ontgoocheling in de ogen ziet pluimveehouder Johan Schuttert uit Varsen hoe zijn stal met daarin 25.000 kippen in vlammen opgaat. ,,Wij vertroetelen onze kippen. Dit is verschrikkelijk.”

Een agenten die vannacht bij een ongeval was op de A28 bij Harderwijk, is door het oog van de naald gekropen. Zijn auto werd van achteren geramd. De agent was er net uit. Er vielen vijf gewonden bij het ongeval.

Brand bij recyclingbedrijf Van Gelder in Zutphen. Een buitenopslag met geperst papier heeft vlam gevat. De rook is tot in de wijde omgeving te zien

Het is het hele seizoen al ‘erop of eronder’ voor PEC Zwolle. Maar als er één cruciale wedstrijd is, dan is het wel Sparta-PEC Zwolle, vanavond. Een duel waar voor beide partijen heel veel op het spel staat. Wie houdt de deur naar de eerste divisie op slot? Mis er niets van in ons liveblog!!

Go Ahead Eagles houdt hoop op Europees voetbal, maar daarvoor moet de stuntploeg uit Deventer het vanavond wel opnemen tegen een team dat al op dat niveau speelt. Feyenoord komt naar het volksstadion aan de Vetkampstraat. Dat moet een mooie strijd worden! Mis er niets van in ons liveblog.

Evert Jan en Karin Westerbeek zijn met stomheid geslagen. Ineens blijkt een stuk van hun voortuin gemeentegrond te zijn. Betalen dus, zegt de gemeente Apeldoorn.

Op Mallorca is afgelopen zaterdag de 41-jarige Vincent van Hemert uit Boekel plotseling overleden. Hij nam deel aan de halve Iron Man, een loodzware wedstrijd. Een bloedprop in de longen werd hem fataal. Zijn collega’s in de sport en bij de brandweer in Soesterberg reageren verslagen.

Muzikant en kunstenaar Jan Ellenbroek kreeg een brok in de keel toen hij die bijzondere kaart opende. Niemand minder dan de overleden muzikant, theatermaker en ‘hertaler’ Jan Rot had hem een kaart gestuurd. Een laatste groet aan zijn collega in Ugchelen.

En dan nog even dit:

Het meest veelzijdige stukje vlees bleek wel heel erg veelzijdig... Niet kluiven maar snuiven!

