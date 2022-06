Nieuws gemist? Woningbouwjackpot in Zwolle • Waarschuwingsschot in Deventer

De transitie van Eus uit Zwolle tijdens jarenlange fietsreis door Europa: ‘Eindelijk ben ik mezelf, een man’

Met een ‘v’ in het paspoort gaat Eus in het voorjaar van 2013 op pad voor wat een lange fietsreis door Europa zal worden. Negen jaar later keert de Zwollenaar terug als man. Nu ligt er het boek Tour de Trans, een persoonlijk (reis)verslag van een gendernomade. Dit is Eus’ bijzondere levensverhaal, aan de hand van passages uit het boek.

17 juni