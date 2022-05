Nieuws gemist? Zwollenaar verdachte in zaak dode man Epe • Staking op Schiphol van de baan

Een 29-jarige man uit Zwolle is als verdachte opgepakt in de zaak van de dode man in Epe. Het slachtoffer, een 51-jarige man, werd gistermiddag in een woning aan de Pandersakker in Epe aangetroffen.

Oud-voorganger Evert V. (61) van kerkgemeenschap De Deur in Zwolle is vrijgesproken van ontucht met een vrouwelijk lid van de kerk.

Turkije wil anders heten. Het land dient een verzoek in bij de Verenigde Naties en andere internationale organisaties om de naam van het land voortaan te spellen als Türkiye, in plaats van het Engelse Turkey.

Staking is van de baan: Er is een akkoord op hoofdlijnen over de werkomstandigheden en lonen op luchthaven Schiphol. Dat zei Schiphol-topman Dick Benschop in de Tweede Kamer.

Kees van Wonderen zocht na twee jaar Go Ahead Eagles een uitdaging en heeft die gevonden bij SC Heerenveen. Hij wil de club op zoveel mogelijk onderdelen vooruit helpen. De trainer werd vanochtend gepresenteerd.

Volledig scherm Frenkie de Jong poseert © Pro Shots / Stefan Koops

Frenkie de Jong over interesse Manchester United: ‘Contact met Erik ten Hag? Daar kan ik niks over zeggen’. Grijnzend als altijd stond Frenkie de Jong dinsdagochtend de pers te woord in Zeist waar getraind wordt voor het Nederlands elftal.

Wilco van Rooijen uit Voorst beklimt al jaren de hoogste bergen van de wereld, maar de bijna 8600-meter hoge Kangchenjunga is een taaie klim. Na twee pogingen zag hij de top nog niet.

‘Is het een bever?’, dacht fotograaf Luciano de Graaf, toen hij maandagmiddag bij de IJssel in Wijhe de verrichtingen van de politie aan het vastleggen was. Maar nee, het bleek een ruwharige teckel in problemen te zijn.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima poseren na afloop van de uitblinkerslunch. Nederlanders die een bijzondere prestatie hebben geleverd, kregen een lunch aangeboden van het koninklijk paar. © ANP

Gewoontjes wordt het nooit, maar de bibbers krijgt de Deventer schaatsheld Thomas Krol niet meer na drie audiënties in korte tijd met de koning en koningin. Hij hing vandaag lunchen: ,,‘Welkom terug’, zei de koning’’.

En dan nog even dit: Douwe Bob heeft zijn derde kindje in korte tijd verwelkomd. Hij schreef een liedje voor het jongetje

