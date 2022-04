Nooit meer rugnummer 7 bij Landstede Hammers, dat Nigel van Oostrum eeuwig zal herinneren

Ad (85) zwemt nog elke week in het Openlucht­bad van Zwolle en mag het seizoen openen (met een bommetje?)

Ad van der Woude mag morgen als eerste het water in, als het nieuwe zwemseizoen van het Openluchtbad in Zwolle wordt geopend. In de jaren tachtig hield hij bij de gemeenteraad menig pleidooi om het toen omstreden bad open te houden. Nu kan hij op zijn 85ste nog twee keer per week baantjes trekken: ,,Zwemmen is gezond.’’

