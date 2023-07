Nostalgie: oude foto's van de kermis in het centrum van Zwolle

met poll Hier kunnen duizenden huizen komen, maar Zwolle lijkt voor natuur en boeren te gaan

De boodschap van veel Zwollenaren is geland in het stadhuis. Ze willen geen grote nieuwe woonwijken aan de randen van Stadshagen en Westenholte. Hoewel er nog niets in beton gegoten is, lijkt de boer en recreant het te winnen van de projectontwikkelaar.