NS grijpt in op bomvolle ‘flessenhals’ Zwolle-Amersfoort: vier intercity’s per uur

Vier intercity’s per uur en langere treinen. Met deze twee maatregelen hoopt NS vanaf oktober de enorme drukte op het traject Zwolle-Amersfoort te verminderen. Reizigers klaagden steen en been over de overvolle treinen van de laatste tijd, veroorzaakt door het uitvallen van de Hanzelijn.

De langere treinen worden vanaf 3 oktober ingezet, laat woordvoerder Elvira van der Vis van NS weten. ,,Hoeveel treinstellen dat per trein precies gaan worden, kan ik niet zeggen. Dat varieert en is afhankelijk van het tijdstip. Maar dat het er meer per trein worden, is wel duidelijk.’’ De andere maatregel, meer treinen, gaat een week later in. ,,In plaats van twee intercity’s, zetten we er nu vier per uur in.’’

Flessenhals

Het regende klachten van reizigers en ook reizigersvereniging Rover bemoeide zich er mee: ,,We krijgen zelfs meldingen over drukke treinen in de avond. Dat is ook volkomen logisch, omdat we zien dat NS de kleinste trein uit haar materieelpark inzet’’, liet directeur Freek Bos weten. Zijn oproep aan de vervoerder: verleng treinen en laat in de spits extra treinen rijden. ,,Er is echt meer mogelijk dan nu wordt gedaan.’’

Hele puzzel

Aan die oproep wordt nu gehoor gegeven, alhoewel dat volgens Vis niet eenvoudig was. ,,We kunnen niet zomaar een paar treinstellen uit de garage trekken, zo werkt het niet. In de planning moet veel geschoven worden, dat duurt gewoon even. Bovendien kampen we met een personeelstekort. Die extra treinen en treinstellen moeten wel allemaal bemand worden. Ook dat was nog een hele puzzel. Maar we zijn blij dat het gelukt is en hopen dat hiermee de problemen verholpen zijn.’’

Rover is blij dat de klachten door NS serieus worden genomen, maar roept reizigers wel op om overvolle treinen te blijven melden via volletreinen.nl. De extra treinen blijven rijden totdat de Hanzelijn weer hersteld is.

