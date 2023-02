Nu Thomas van den Belt het seizoen afmaakt in Zwolle staat niets promotie nog in de weg

Ronny (51) uit Epe krijgt acht maanden na zijn dood alsnog een gezicht: ‘Hij is meer dan een vermoord broer­tje’

Niet alleen zijn dood was lange tijd een mysterie. Ronny Bron (51) bleef zelf ook met raadsels omgeven. In de rechtbank zorgde zijn familie er op indrukwekkende wijze voor dat de in mei vermoorde Epenaar (51) alsnog een gezicht kreeg.

30 januari