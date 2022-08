Nu tweede Knarrenhof in Zwolle een stap dichterbij komt loopt het storm: 1100 belangstellenden voor 50 huizen

Zwolse Bibi (14) valt in de prijzen met ‘Aller­groot­ste Slijmfilm’: ‘Heb nieuwe aanbiedin­gen gekregen’

De Allergrootste Slijmfilm heeft 100.000 bezoekers naar de bioscoop getrokken. De familiefilm heeft hiermee een Gouden Film Award ontvangen. De Zwolse hoofdrolspeelster en YouTube-persoonlijkheid Bibi (14) is trots op deze waardering. Vanaf haar vakantieadres in Italië vertelt ze over het succes van de Slijm-reeks.

31 juli