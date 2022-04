Ondernemers in de ellende, Jacco Vonhof heeft er buikpijn van: ‘Het zijn mensen hè, geen cijfers’

Het liefst willen we Jacco Vonhof (52) in zijn hometown spreken natuurlijk. Maar de Zwollenaar zit veel in Den Haag, vlak bij de Malietoren, waarin het hoofdkantoor van MKB-Nederland zetelt. In het weekend is hij wel in Zwolle, hij hoopt al op vrijdagmiddag in zijn stamkroeg De Hetebrij te kunnen zitten.