Onderwijs stopt met stagiairs bij lokale omroep Zwolle na meldingen over onveilige werksituatie

Leren vertellen aan de VU in Zwolle

Vertellen is een kunst die niet iedereen onder de knie heeft. Bij de Volksuniversiteit (VU) Zwolle wordt komende maand gestart met een cursus verhalen vertellen. De eerste is op maandag 19 september. Er zijn vier lessen van anderhalf uur, die 100 euro kosten in totaal. Aanvangstijd: 19.00 uur. Plaats van handeling is MBO-vakschool Cibap aan de Nijverheidstraat.

11 augustus