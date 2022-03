Onderwijsminister Dijkgraaf bezoekt Zwolse opleiding (en test meteen de virtuele graafmachine)

Dader nachtelij­ke autobrand in Zwolle staat op beeld: ‘Enorme knal’

Een harde knal, een felle lichtflits en even later slaan de vlammen om zich heen. Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag in Zwolle in vlammen opgegaan. De brand is aangestoken en de vermoedelijke dader staat op beeld.

18 maart