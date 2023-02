Onderzoek naar bestuursstructuur PEC Zwolle begint vorm te krijgen

Met video Door deze primeur bij het carnaval in Zwolle zijn wachtrijen voor kroegen (hopelijk) korter

Gevraagd naar je leeftijd bij een kroeg in Zwolle? Een traditioneel identiteitsbewijs tonen is dan niet langer noodzakelijk om binnen te komen. Met een speciale app kunnen carnavalsvierders dit weekend voor het eerst laten zien dat ze 18 jaar of ouder zijn. Het kan zorgen voor kortere wachtrijen. ,,Je moet door de pruik heen kijken.”