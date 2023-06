Onderzoek naar corruptie Zwolse cardiologen duurt voort, verdachte aan de slag in omstreden cosmetische kliniek

Update: geslaagd of niet? En daar is het langver­wach­te nieuws: na fikse tegensla­gen voor Isis en Sophia is dít hun examenuit­slag

Hoe is het om met je been in het gips in de examenbankjes te zitten, terwijl je tussen het blokken door van de ene ziekenhuisafspraak naar de andere moet? Of om te wachten op de de examenuitslagen nadat je bent teruggekomen van een zware beeldschermverslaving? Isis en Sophia delen hun bijzondere eindexamenverhaal. Vanmiddag kregen zij allebei het gehoopte telefoontje: ondanks alle ellende zijn ze geslaagd.