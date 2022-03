Uit onderzoek blijkt dat de theeconsument steeds vaker op zoek gaat naar hoogwaardige theesoorten. De theedrinker is steeds beter geïnformeerd over theeklassen, hun oorsprong en zetwijze. ,,Het doel van De Theemakers is om u meer praktische kennis bij te brengen over zetwijze. U leert inhoudelijk veel over thee, waardoor u uw gasten beter kunt adviseren en betere thee zet voor uw gasten", aldus het persbericht.