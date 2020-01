Ontvoerd en afgeperst: hoe ‘bevriende’ cokedealers elkaar deze Nederlandse stad uitvechten

Een warme zomeravond, juni 2019. De geboren Irakees R. krijgt een bericht van zijn maatje Lowie (28). Of hij even kan komen. Hij stapt in zijn auto. Eenmaal onderweg schrikt de Irakees zich rot. Hij wordt klemgereden en staat opeens oog in oog met zijn voormalige vriend Idris M. Die werkt hem hardhandig tegen de grond en propt hem in een auto. Idris rijdt zijn slachtoffer met handlangers naar een woning aan de Cleyndertstraat in de kinderrijke Zwolse wijk Stadshagen.